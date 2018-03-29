Bursa’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa-Orhaneli yolunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Orhaneli yolunda meydana gelen kazada, Kamuran İncebiz idaresindeki 16 FF 060 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Sadettin Sevinç’in kullandığı 16 EBM 58 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil ve kamyonet kullanılamaz hale geldi. Kamyonet sürücüsü Kamuran İncebiz hafif, otomobil sürücüsü Sadettin sevinç ağır yaralandı. Otomobilin ön koltuğunda oturan Ayşe Sevinç ise sıkıştığı yerde can verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan Ayşe Sevinç’in cansız bedenini uzun çabalar sonucu çıkarabildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ulaşım tek yönlü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri kaza ile soruşturma başlattı.
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