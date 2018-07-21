Bursa'da, FETÖ davalarını etkilemeye çalışan suç örgütüne operasyon

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma ve davalarda şüphelilerin lehine karar verilmesi için hakim ve savcılar üzerinde çeşitli yollarla baskı kurduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında muhtar, avukat ve işadamlarının bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanıp, 3'ü serbest bırakılırken diğerinin sorgusu devam ediyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, başta FETÖ/PDY olmak üzere çeşitli suçlarda şüphelilerin lehine karar vermeleri için hakim ve savcılar üzerinde baskı kurduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu iddia edilen işadamı E.E.Ç. ve avukat O.Ö.T.'nün de aralarında bulunduğu 9 kişiyi operasyonla gözaltına aldı. Bursa, Manisa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Diyarbakır, Urfa, Konya, İzmir ve Eskişehir'de bazı soruşturma ve davaları etkilemeye çalışan, bu kapsamda 6 hakim ve savcıyla bağlantı içinde oldukları saptanan şüpheliler, emniyetteki sorguları ardından adilyeye sevk edildi. Önce sevkleri yapılan 8 kişiden avukat O.Ö.T., Y.Y., M.İ., H.Ö. ve B.Ö. nöbetçi mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgüt lideri olduğu belirtilen E.E.Ç. ise gece geç saatlerde adliyeye sevk edildi. Halen görevde olan bir başsavcı ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesabında yer alan E.E.Ç., gazetecilerin sorularına cevap vermedi. Adliyede sorgusu devam eden ve bir derneğin de başkanı olan E.E.Ç.'nin, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un geçen 5 Temmuz'daki tahliye kararı üzerine Facebook hesabında, "Millet vicdanı büyük yara almıştır. FETÖ'nün bir numaralı ismi eski Vali Şahabettin Harput, 50 bin TL kefaletle serbest bırakıldı" diye yazması dikkat çekti.
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