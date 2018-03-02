Bursa'da FETÖ davasında 3 tahliye

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 17'si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi. 4 gün süren duruşma sonunda mahkeme, 2'si ev hapsi ve adli kontrol koşulu ile üç sanığın tahliyesine karar verdi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 17'si tutuklu 60 sanığın Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam edildi. Haklarında, 'Silahlı terör örgütü yöneticisi olma' ve 'Terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından 15 ile 20 yıl arasında hapis cezası istenen sanıklar, yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, tahliyelerini talep etti.

Geçtiğimiz salı günü başlayan ve 4 gün süren duruşma, yeni tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların beklenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Ali Yaprak'ın 50 bin TL kefaletle adli kontrol şartı konularak, işadamı Mustafa Celal Eğrelti ile FETÖ'ye ait kapatılan eski Orhangazi Üniversitesi Rektörü Recep İleri'nin de ev hapsi verilerek tahliyelerine karar verdi.

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