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Bursa'da FETÖ davasında başsavcının yeniden tutuklama talebine ret

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 18:45 | Son Güncelleme 16 dakika önce

Halil ÖZÇOBAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Bursa eski valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu, 60 sanığın yargılanması devam edildi. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akkuş'un UYAP Bilişim Sistemi ile mahkemeye gönderdiği 4 sanığın yeniden tutuklanması talebini kabul etmedi.

Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte finansal destek sağlamak' suçlamasıyla haklarında 10 ile 20 yıl arasında hapis cezası istenen, aralarında Bursa eski valisi Şahabettin Harput ve iş adamlarının bulunduğu 26'sı tutuklu, toplam 60 sanığın yargılandığı dava sürüyor. Davanın salı günü başlayan duruşmasına, 4'üncü gün olan bugün de devam edildi.

BAŞSAVCI YENİDEN TUTUKLAMA İSTEDİ

Kocaeli Kandra T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Şahabettin Harput, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldığı duruşmada, tahliyesini istedi. Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akkuş ise UYAP Bilişim Sistemi ile mahkemeye gönderdiği talepte, daha önce tutuklanıp ardından etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olarak denetimli serbestlik koşulu ile serbest bırakılan iş adamları Ferudun Kahraman, Hilmi Gülcemal, Şakir Umutkan ve Emin Akça'nın tutuklanmasını istedi.

MAHKEME HEYETİ REDDETTİ

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, Cumhuriyet Başsavcısı Akkuş'un talebini, sanıkların duruşmalara düzenli olarak gelmesi ve kaçma ihtimali olmaması nedeniyle kabul etmedi. Heyet ayrıca, tutuklu sanıklardan Sevgi Demir ile Veli Velioğlu'nun 50'şer bin lira kefaletle serbest kalmasına karar verdi; Turan Boztepe, Eyüp Karakuş, Selamet Özgörüş, Mahmut Kesici, Cengiz Resimoğlu ile Selahattin Çelik'in cezalarını ise ev hapsine çevirdi.

Mahkeme heyeti, ayrıca, tahliye talebini reddettiği Şahabettin Harput'un, daha önceki savunmasında eski bakanlardan Faruk Çelik ile Bülent Arınç'ın tanık olarak dinlenmesi talebini de kabul etmedi.

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