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Bursa’da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 14:03 | Son Güncelleme

BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün yeni yapılanmasında görev aldığı ileri sürülen, aralarında sözde 'il imamı' ve 'eğitim danışmanı'nın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün yeni yapılanmasında görev aldığı ileri sürülen, aralarında sözde 'il imamı' ve 'eğitim danışmanı'nın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde örgüt mensuplarınca ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün yeni yapılanmasında sözde ‘il imamı’ ile ‘eğitim danışmanı’nın da aralarında bulunduğu 12 kişi yakalandı. Sözde il imamının üzerinde 6 bin dolar ele geçirildi.
Söz konusu yeni yapılanmanın, örgüte maddi destek ve eleman sağlamak için gizli toplantılar düzenlediği, soruşturmalar kapsamında aranan ya da saklandıkları evlerde kaçak örgüt üyelerine destek oldukları, bu kişilerin moral ve motivasyonunu sağlamak ile örgütün çözülmesini önlemeye yönelik çalışma yürüttükleri belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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