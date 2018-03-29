Bursa’da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İnegöl’de FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullandıkları tespit edilen 10 kişi ile örgütle bağlantısı olduğu tespit edilerek açığa alınan 12 polis memuru gözaltına alındı.
Bursa TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde İnegöl ilçesinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgütün şifreli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarına mensup 10 kişi ile daha önce örgütle bağlantısı olduğu tespit edilerek açığa alınan 12 polis memuru gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlıların işlemleri devam ediyor.
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