HABER

Bursa’da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 12:06 | Son Güncelleme

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İnegöl’de FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenledi.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İnegöl’de FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullandıkları tespit edilen 10 kişi ile örgütle bağlantısı olduğu tespit edilerek açığa alınan 12 polis memuru gözaltına alındı.
Bursa TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde İnegöl ilçesinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgütün şifreli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarına mensup 10 kişi ile daha önce örgütle bağlantısı olduğu tespit edilerek açığa alınan 12 polis memuru gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlıların işlemleri devam ediyor.

Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü varVenezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!
Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağızSuriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.