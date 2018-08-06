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Bursa'da FETÖ operasyonu: 24 polise gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 10:03 | Son Güncelleme

BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kararname ile meslekten ihraç edilen 24 polis memuru gözaltına alındı.

BURSA(DHA) - BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kararname ile meslekten ihraç edilen 24 polis memuru gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olup bir süre önce açığa alınan ve ardından ihraç edilen 25 polis memuru hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 25 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

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