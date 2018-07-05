Bursa'da, FETÖ operasyonuna 9 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA’da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY yönelik yürüttüğü 10 farklı soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kişilere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 6, İnegöl'de 3 ve Kestel'de de 1 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, 1 kişiyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.
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