Bursa’da FETÖ’nün askeri yapısına yönelik soruşturmada 7 tutuklama

Bursa merkezli 11 ilde FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin ve bir mahrem imamın da bulunduğu 20 kişiden 7’si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, muvazzaf ve ihraç edilmiş 22 şüpheliye yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 14 Mart’ta gözaltına alınan 20 şüpheliden 7’si tutuklandı. Şüphelilerden 1’i savcılık, 12’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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