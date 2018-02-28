Bursa'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne yönelik operasyonda 17 kişi tutuklandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, yaklaşık 2 hafta önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'gaybubet evleri'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şahıslara yönelik iki hafta önce yaptığı operasyonda örgütün 'gaybubet' olarak adlandırdığı evlerde kaldığını tespit ettiği 26 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgulamasının ardından, bir kişi serbest bırakılırken, 25 kişi adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadelerinin ardından 2 kişi savcılıkça serbest bırakılırken, 23 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.