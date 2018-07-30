Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: 21 gözaltı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, en son kararname ile meslekten ihraç edilen 21 polis memuru gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olup bir süre önce açığa alınanve ardından ihraç edilen 25 polis memuru hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 25 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.
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