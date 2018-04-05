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Bursa’da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 16:48 | Son Güncelleme

Bursa’da Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuş yaptıkları şüphesiyle 4 ay boyunca takip edilen 16 kişi gözaltına alındı.Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Bursa’da fuhuş yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Bursa’da Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuş yaptıkları şüphesiyle 4 ay boyunca takip edilen 16 kişi gözaltına alındı.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Bursa’da fuhuş yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyondan önce 4 ay takibe alınan şüphelilerin müşterilerle şifreli konuştuklarını ve kiraladıkları evlerde birlikte olduklarını tespit etti. Adres tespitleri yapılan şahıslara yönelik şafak vakti baskın düzenleyen ahlak polisi, 16 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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