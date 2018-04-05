Bursa'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da fuhuşa aracılık yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin günlük olarak kiraladıkları evlerde fuhuş yaptırdıklarını belirledi. Şüphelileri 4 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alan ekipler, il merkezinde önceden belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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