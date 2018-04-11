Bursa'da gözaltına alınan 14 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin 'gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Gabon vatandaşının da bulunduğu 14 şüphelinin Bursa Adliyesi'ndeki sorgulaması tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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