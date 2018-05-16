Bursa'da halk otobüsünde fenalaşan yaşlı adam hastaneye böyle götürüldü

BURSA,(DHA) Bursa'da özel halk otobüsüne binen yaşlı adam, kalp krizi geçirirken şoför hastayı, otobüsün içersindeki yolcularla birlikte hastanenin acil servisene götürdü. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, Fatih Mahallesi ile Çekirge Devlet Hastanesi arasında çalışan Özel Halk Otobüsü'ne binen eşi ile binen bir kişi yolculuk sırasında rahatsızlandı. Sırameşeler Mahallesi'nde fenalaştığını söyleyen yolcu'nun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Ambulansın gelmesini beklemeyem otobüs Sürcüsü 29 yaşındaki Fatih Taç hiç bir durakta beklemeden yolcularla birlikte yaşlı adamı Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bu anlar ise otobüsteki güvenlik kamerası taarfından saniye saniye görüntülendi.
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