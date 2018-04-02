Bursa’da hareketli dakikalar

Bursa’da narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahısların ikametlerine şok baskınlar düzenledi. Yapılan baskında 10 kişi gözaltına alındı. Ekipler evde yaptığı aramalarda 250 gram uyuşturucu metamfetamin, çok sayıda ectasy hap ve bir miktar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 10 kişiden 7’si hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan haklarında işlem yapılan M.R.Ç., H.Y. ve Ö.Y. adliyeye sevk edildi.
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