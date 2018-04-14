Bursa’da hastanede yangın

Bursa Dörtçelik Ruh Hastalıkları Hastanesinin yemekhane kısmında çıkan yangın sonucu yoğun dumanlar yükseliyor.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Bursa Dörtçelik Ruh Hastalıkları Hastanesinin yemekhane bölümünde çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu hastalar ek binaya tahliye edildi. Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.