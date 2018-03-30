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Bursa’da hayrete düşüren görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 12:42 | Son Güncelleme

Bursa’da ters yöne girdikten sonra uzun süre geri gitmek zorunda kalan otomobil trafiği felç etti.

Bursa’da ters yöne girdikten sonra uzun süre geri gitmek zorunda kalan otomobil trafiği felç etti. Normal yolda geriye doğru seyreden araç, görenleri hayrete düşürdü. O anlar otobüsteki bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi’nde sabah saatlerinde çekilen görüntülerde geriye doğru seyreden araç, görenleri şaşkına çevirirken, o anlar otobüste yolculuk yapan bir vatandaşın cep telefonuna kaydedildi. Otomobilin yavaş seyretmesinden dolayı trafik ağır işlerken, olası bir kazanın yaşanmaması sevindirdi.

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