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Bursa'da hızını alamayan araç dereye uçtu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 14.01.2018 06:27 | Son Güncelleme 19 dakika önce

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da aşırı hızla gittiği iddia edilen otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü yitirince araç atık su kanalına uçtu. Kazada 33 yaşındaki Hasan Gödek öldü, sürücü 35 Mert Taş ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Altınşehir mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda meydana geldi. Özlüce yönüne giden 06 ND 677 plakalı aracın sürücüsü 35 yaşındaki Mert Taş, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirince araç Hipodrom Kavşağı yanındaki atık su kanalına uçtu. İhbar üzerine gelen 112 acil servis ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı. Araç sürücüsü Mert Taş'ı ağır yaralı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldıran sağlık ekipleri Taş'ın yanında oturduğu belirtilen 33 yaşındaki Hasan Gödek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Sürücü Mert Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Hasan Gödek'in cesedi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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