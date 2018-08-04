HABER

Bursa'da hurda deposunda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 15:58 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, hurdacılar sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bursa'da hurda deposunda yangın

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, hurdacılar sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Geçit Mahallesi'nde bulunan hurdacılar sitesinde bir depoda meydana geldi. Açıkta hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Yangın, yandaki paletlere de sıçradı. Büyüyen alevler ve gökyüzünü kaplayan siyah duman paniğe neden oldu. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. 17 itfaiye eri, 6 araçla yangını söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Bursa'da hurda deposunda yangınBursa'da hurda deposunda yangınBursa'da hurda deposunda yangın

PARTNER'Hababam Sınıfı' burada can bulacak'Hababam Sınıfı' burada can bulacak
'Erdemler' komando taburu, kayıp Evrim'i arıyor'Erdemler' komando taburu, kayıp Evrim'i arıyor
İnşaatın 13'üncü katından düşen işçi öldüİnşaatın 13'üncü katından düşen işçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Hakkari'den kahreden haber!

Hakkari'den kahreden haber!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!

Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!

İzmir'de yeğen dehşeti!

İzmir'de yeğen dehşeti!

Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!

Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!

Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!

Bursa'da gizemli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

Bursa'da gizemli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.