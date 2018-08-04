Bursa'da hurda deposunda yangın

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, hurdacılar sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Geçit Mahallesi'nde bulunan hurdacılar sitesinde bir depoda meydana geldi. Açıkta hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Yangın, yandaki paletlere de sıçradı. Büyüyen alevler ve gökyüzünü kaplayan siyah duman paniğe neden oldu. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. 17 itfaiye eri, 6 araçla yangını söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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