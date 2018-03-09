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Bursa'da hurdacı cinayeti sanığı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 18:39 | Son Güncelleme

BURSA'da kullanmadığı sobayı satmak için evine çağırdığı hurdacı Erdam Dalhan'ı (39), çıkan tartışmada başını duvara vurarak öldürdüğü öne sürülen İmam Alp tutuklandı.

Bursa'da hurdacı cinayeti sanığı tutuklandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da kullanmadığı sobayı satmak için evine çağırdığı hurdacı Erdam Dalhan'ı (39), çıkan tartışmada başını duvara vurarak öldürdüğü öne sürülen İmam Alp tutuklandı. Alp ifadesinde, Dalhan'ı ilişki teklif ettiği için öldürdüğünü öne sürdü.
Olay, geçen çarşamba akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi Selimzade Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İmam Alp, kullanmadığı sobayı satmak için hurdacı Erdam Dalhan'ı evine çağırdı. Burada, Dalhan ile Alp arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada İmam Alp, Erdam Dalhan'ı öldürdü, ardından da evden kaçtı. Olay, İmam Alp'in ismi açıklanmayan ev arkadaşının gelip cesedi görerek polise haber vermesiyle ortaya çıktı.
Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan İmam Alp ifadesinde, "Para sıkıntısı çekiyordum. Bu nedenle evimdeki eşyaları satıyordum. Hurdacılık yapan Erdam Dahlan'a soba satacaktım. Kendisi benimle ilişkiye girmek istediğini söyleyince elimi kana buladım" dedi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Alp 'adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Bursa'da hurdacı cinayeti sanığı tutuklandı

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