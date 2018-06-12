Bursa'da hurdalık yangını

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir hurdalıkta çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Olay, bugün saat 11.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde Tamer Abaklı'ya ait hurdalıkta meydana geldi. Hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. 3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
YANGINI KENDİLERİ ÇIKARIYOR
Küçükbalıklı Mahalle Muhtarı Cemil Aksu, bu hurdalıkta hemen her gün malzemelerin yakıldığını, bunun geri dönüşüm maddelerinin arasındaki demirleri almak için yapıldığını ileri sürdü. Muhtar Aksu, "Yetkililere sürekli bildiriyoruz ama bir çözüm üretilmedi. Dün iftar saati yine yangın oldu. İtfaiye ile mahalle halkı birlikte söndürdük. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Burada vatandaşlar penceresini bile açamıyor. Hurdalığın etrafında dokuma tezgahları var, buralarda 50-60 kişi çalışıyor, alevler oralara sıçrarsa kötü sonuçlar doğabilir. Yoksa önlem almak için can kaybının olmasını mı bekliyorlar? Bu arkadaş bilinçli bir şekilde yakıyor, çöpün içindekileri ayıklamak için. Hiçbir vergi levhası olmadığı halde etrafını sac levhalarla çevirdi. Burası mutlaka denetlenmeli" dedi.
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