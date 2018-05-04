Bursa'da husumetli ailelerin kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE Bursa'da husumetli iki Roman aile arasında çıkan, Çimen Çaymaklar'ın (53) pompalı tüfekle vurularak, öldürüldüğü, 2 çocuğun da yaralandığı kavga sonrası otomobille kaçarken, polis tarafından yakalanan Murtaza E., oğlu K.E. ve F.G., gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi Murtaza E., polis aracına bindirilirken, gazetecilere seslenip, "Pişman değilim. Oğlum yaptı" dedi. Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)
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