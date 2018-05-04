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Bursa'da husumetli ailelerin kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 09:17 | Son Güncelleme

BURSA'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle vurulan Çimen Çaymaklar (53) öldü, 2 çocuk ise yaralandı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle vurulan Çimen Çaymaklar (53) öldü, 2 çocuk ise yaralandı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Şimşek Sokak'ta meydana geldi. Husumetli iki Roman ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murtaza E. (51), evden aldığı pompalı tüfekle hasımlarına doğru ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Çimen Çaymaklar ile Faruk Y. (10) ve Çiimen Ç. (5) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Çimen Çaymaklar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı. Çakmaklar'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi. Sokağın savaş alanına döndüğü, 4 ev ve 2 otomobilin camlarının kırıldığı, televizyon ve masaların dışarıya atıldığı kavganın ardından silahı kullanan Murtaza E. ile yakını Kudret E., otomobille kaçtı. Polisin peşine düştüğü iki şüpheli, yaşanan kovalamacayla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Murtaza E.'nin kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve birçok suçtan kaydı bulunduğu belirtildi. Polis, olayların daha fazla büyümemesi için Şimşek Sokak'ta önlem aldı.

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