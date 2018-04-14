Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Bursa’da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada üç kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay merkez Nilüfer ilçesinde bulunan, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 14 BZN 27 plakalı gri araç sürücü yolu ortalamış bir şekilde ilerlerken, karşı taraftan gelen 34 UR 2694 plakalı beyaz otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın şiddeti ile çarpışma sonucu direksiyon başında sıkışan Mehmet A. olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada iki otomobilde de bulunan Abdullah K., Mehmet A. ve Kadir A. kazayı açılan hava yastıkları ile ufak sıyrıklarla atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çekirge devlet hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi
ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...
Bolu'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Ödül törenine damga vuran kıyafet
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum