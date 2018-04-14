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Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 08:34 | Son Güncelleme

Bursa’da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada üç kişi yaralandı.

Bursa’da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada üç kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay merkez Nilüfer ilçesinde bulunan, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 14 BZN 27 plakalı gri araç sürücü yolu ortalamış bir şekilde ilerlerken, karşı taraftan gelen 34 UR 2694 plakalı beyaz otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın şiddeti ile çarpışma sonucu direksiyon başında sıkışan Mehmet A. olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada iki otomobilde de bulunan Abdullah K., Mehmet A. ve Kadir A. kazayı açılan hava yastıkları ile ufak sıyrıklarla atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çekirge devlet hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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