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Bursa’da ikisi katip 9 kişiye FETÖ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 12:17 | Son Güncelleme

Bursa’da haklarında yakalama kararı çıkarılan 14 kişiden 9’u yakalandı.Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında bir muvazzaf yarbay ve Bursa Adliyesi’nde görevli 2 zabıt katibinin de bulunduğu 14 kişiden 9’u yakalandı.

Bursa’da haklarında yakalama kararı çıkarılan 14 kişiden 9’u yakalandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında bir muvazzaf yarbay ve Bursa Adliyesi’nde görevli 2 zabıt katibinin de bulunduğu 14 kişiden 9’u yakalandı. Jandarma ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Firari 5 kişi ise aranıyor.

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