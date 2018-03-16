Bursa’da ikisi katip 9 kişiye FETÖ gözaltısı

Bursa’da haklarında yakalama kararı çıkarılan 14 kişiden 9’u yakalandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında bir muvazzaf yarbay ve Bursa Adliyesi’nde görevli 2 zabıt katibinin de bulunduğu 14 kişiden 9’u yakalandı. Jandarma ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Firari 5 kişi ise aranıyor.
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