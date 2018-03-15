Bursa’da inşaat işçisi feci şekilde can verdi

Bursa’da 6 katlı bir apartman inşaatını kurulan iskelede 4. katta çalışırken, dengesini kaybeden işçi düştü ve hayatını kaybetti.
Olay, Nilüfer’e bağlı Beşevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Mustafa Asan (44), 6 katlı bir apartmanın inşaatındaki iskelede dış cephe kaplaması yaparken dengesini kaybederek 4’üncü kattan yere çakıldı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen Asan, diğer inşaat işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Asan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Mustafa Asan’ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Polisin, olayla alakalı tahkikatı sürüyor.
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