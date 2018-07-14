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Bursa'da inşaatlardan demir ve kablo çalan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 13:27 | Son Güncelleme

BURSA'da, inşaatlardan demir ve kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa'da inşaatlardan demir ve kablo çalan 3 kişi tutuklandı

BURSA, (DHA)- BURSA'da, inşaatlardan demir ve kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Merkez Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde Nilüfer Mahallesi'ndeki inşaatlarda yaşanan demir ve kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının görüntülerinden yola çıkan jandarma ekipleri, O.T. ile M.Ö.E. ve D.A.'yı gözaltına aldı.
Çok sayıda suçtan kayıtları bulunan şüpheliler, sorgularında suçlarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bursa'da inşaatlardan demir ve kablo çalan 3 kişi tutuklandıBursa'da inşaatlardan demir ve kablo çalan 3 kişi tutuklandı

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