HABER

Bursa'da işçileri taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 09:45 | Son Güncelleme

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan 2 servis minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan 2 servis minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz D. yönetimindeki 16 LK 313 plakalı servis minibüsü ile Hüseyin Ö. yönetimindeki 16 YU 930 plakalı servis minibüsü, iki sokağın kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle bir evin bahçesine girerek, ağaca çarpıp durabildi. Araçlarda bulunan 7 işçi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Hüseyin Ö., ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. İki servis minibüsünün de, işçileri evlerinden alarak vardiyaya gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da sağanak yağışın ardından çıkan hortum büyük hasara yol açtıTekirdağ'da sağanak yağışın ardından çıkan hortum büyük hasara yol açtı
FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!
Erdoğan, “Millet tamam derse çekiliriz” sözünü neden söyledi?Erdoğan, “Millet tamam derse çekiliriz” sözünü neden söyledi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! Küçük Ali Ömer dikkatsizlik kurbanı

Adana'da korkunç olay! Küçük Ali Ömer dikkatsizlik kurbanı

Bursa'da gece yarısı korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Bursa'da gece yarısı korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Hayvan barınağında dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda köpek can verdi!

Hayvan barınağında dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda köpek can verdi!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.