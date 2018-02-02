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Bursa'da kaybolan 2 kardeş 11 saat sonra bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 02.02.2018 00:03 | Son Güncelleme

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da evden çıktıktan sonra haber alınamayan Emrecan (10) ve Metehan Sancar (6) kardeşler, arama kurtarma ekiplerinin 11 saatlik çalışması sonucu ormanlık alanda bulundu. İki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Merkez Nilüfer İlçesi Konaklı Köyü Mahallesindeki evlerinden sabah saat 10.00 sıralarında ayrılan Emrecan ve Metehan Sancar kardeşler bir süre eve dönmedi. Çocuklarının hayatlarından endişe eden ailele, durumu polis ve arama kurtarma ekiplerine bildirdi. Bunun hemen üzerine harekete geçen JAK, NAK, AFAD ve BAKUT ekipleri 11 saat süren çalışmanın ardından iki kardeşi evin yakınlarındaki ormanlık alanda buldu. Sağlık durumları iyi olan kardeşler ailelerine teslim edildi.

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