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Bursa'da kaza: 3 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2018 09:34 | Son Güncelleme

BURSA'da otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Kazanın ardından kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'da kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Kazanın ardından kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaza, dün gece yarısı Bursa-Orhaneli karayolu Kapıkaya mevkiinde meydana geldi. Orhaneli yönüne giden İsmail Acar yönetimindeki 16 ACZ 07 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen, sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR, çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İsmail Acar ile yanındaki Recep Altın ve Mustafa Koçan hayatını kaybetti, 2'si ağır, 3 kişi ise yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cesetler ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma, kazanın ardından kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

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