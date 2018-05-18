HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bursa'da köpeklerin saldırdığı 5 koyun telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 12:21 | Son Güncelleme

BURSA'da Cüneyt Güleç'in ağılına saldıran başıboş köpekler 5 koyunun telef olmasına, 3 koyunun da yaralanmasına neden oldu.

Bursa'da köpeklerin saldırdığı 5 koyun telef oldu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Cüneyt Güleç'in ağılına saldıran başıboş köpekler 5 koyunun telef olmasına, 3 koyunun da yaralanmasına neden oldu. Güleç, "Biz geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Kurban Bayramı'nda satmayı düşündüğümüz koyunlarımız köpeklerin saldırısında telef oldu" dedi.
Merkez Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesi Çınar Sokak'ta oturan ve geçimini hayvancılıkla kazanan Cülenyt Güleç'in (42) ağılına sabaha karşı giren sahipsiz köpekler, saldırdıkları 5 koyunun telef olmasına neden oldu. Ağıla girdiğinde gördüğü tablo karşısında şok yaşayan Cüneyt Güleç, yaralı 3 koyundan durumu ağır olan birini kesti. Başıboş köpeklerin mahallerinde korku ve paniğe neden olduğunu belirten Cüneyt Güleç, "Beslediğim 40 koyunu Kurban Bayramı'nda satmayı düşünüyordum. Başıboş köpekler yüzünden bunlardan 5'ini kaybetmiş oldum. Belediyenin önlem almasını istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da köpeklerin saldırdığı 5 koyun telef olduBursa'da köpeklerin saldırdığı 5 koyun telef olduBursa'da köpeklerin saldırdığı 5 koyun telef oldu

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
İki polisi bıçaklayan doktor, görevine geri döndüİki polisi bıçaklayan doktor, görevine geri döndü
Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koyduÜniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

'24 Haziran seçim anketlerinde Erdoğan düşüşte'

'24 Haziran seçim anketlerinde Erdoğan düşüşte'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

Vatandaşın dikkati küçük kızı ölümden kurtardı

Vatandaşın dikkati küçük kızı ölümden kurtardı

Sır gibi saklanan 'gizemli kız' neden hep aynı mezara gidiyordu?

Sır gibi saklanan 'gizemli kız' neden hep aynı mezara gidiyordu?

Muğla'da korkutan olay! Ölüdeniz Babadağ'da hortum oluştu

Muğla'da korkutan olay! Ölüdeniz Babadağ'da hortum oluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.