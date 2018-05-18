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Bursa'da köpeklerin saldırdığı 5 koyun telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 13:04 | Son Güncelleme

BURSA'da Cüneyt Güleç'in ağılına saldıran başıboş köpekler 5 koyunun telef olmasına, 3 koyunun da yaralanmasına neden oldu.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Cüneyt Güleç'in ağılına saldıran başıboş köpekler 5 koyunun telef olmasına, 3 koyunun da yaralanmasına neden oldu. Güleç, "Biz geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Kurban Bayramı'nda satmayı düşündüğümüz koyunlarımız köpeklerin saldırısında telef oldu" dedi. Merkez Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesi Çınar Sokak'ta oturan ve geçimini hayvancılıkla kazanan Cülenyt Güleç'in (42) ağılına sabaha karşı giren sahipsiz köpekler, saldırdıkları 5 koyunun telef olmasına neden oldu. Ağıla girdiğinde gördüğü tablo karşısında şok yaşayan Cüneyt Güleç, yaralı 3 koyundan durumu ağır olan birini kesti. Başıboş köpeklerin mahallerinde korku ve paniğe neden olduğunu belirten Cüneyt Güleç, "Beslediğim 40 koyunu Kurban Bayramı'nda satmayı düşünüyordum. Başıboş köpekler yüzünden bunlardan 5'ini kaybetmiş oldum. Belediyenin önlem almasını istiyoruz" dedi.

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