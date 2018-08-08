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Bursa'da market yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 10:25 | Son Güncelleme

BURSA'da bir markette çıkan yangında, maddi zarar meydana geldi.

Bursa'da market yandı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir markette çıkan yangında, maddi zarar meydana geldi.
Merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde Vahdettin Şengel'e ait markette, bugün saat 09.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Markette bulunan kozmetik malzemeler ve parfümlerin etkisiyle, yangın kısa sürede büyüyerek tüm işyerini sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Tedbir amaçlı binada bulunan doğalgaz ve elektrik tesisatı kapatılırken, yangın 15 dakika içerisinde kontrol altına alındı.
İşyerinin kullanılmaz hale geldiği yangında, üst kattaki evde de küçük çaplı zarar oluştu. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

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Bursa'da market yandıBursa'da market yandıBursa'da market yandıBursa'da market yandı

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