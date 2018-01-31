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Bursa'da marketten hırsızlığa 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 19:09 | Son Güncelleme

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, bir gecede 2 markete girerek sigara ve içki çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliden biri yakalandı.Merkez Osmangazi ilçesinde hırsızlar, aynı gece 2 marketin kapılarını kırarak içeri girdi. Soyguncular, marketlerden kısa sürede yüklü miktarda alkollü içki, sigara ve bir miktar nakit para çalarak kayıplara karıştı. Sabah marketlerini açmaya gelen işletmeciler, durumu fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketlerdeki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, şüphelilerin Y.Y., M.S.. ve Y.N. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Y.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Diğer iki şüpheli ise ekipler tarafından aranıyor. Hırsızlık anı marketlerin güvenlik kameralarına yansıdı.

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