Bursa’da motosikletle bisiklet çarpıştı; 2 yaralı

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde çarpışan motosikletle bisikletin sürücüleri yaralandı.

Kaza, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Çiçek (26) yönetimindeki 16 UBU 28 plakalı motosiklet ile Ali Arbaş'ın (72) kullandığı bisiklet çarpıştı. Kazada, sürücüler Ali Arbaş ve Süleyman Çiçek yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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