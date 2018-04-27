Bursa'da muvazzaf askerlere operasyon: 6 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 1'i üsteğmen olmak üzere 6 muvazzaf asker gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütsel faaliyet gerçekleştiren 6 muvazzaf askeri tespit etti. Bu kapsamda, sabaha karşı düzenlenen operasyonda, 1'ü üsteğmen olmak üzere 7 muvazzaf asker gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

