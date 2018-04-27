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Bursa'da muvazzaf askerlere operasyon: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 10:23 | Son Güncelleme

BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 1'i üsteğmen olmak üzere 6 muvazzaf asker gözaltına alındı Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütsel faaliyet gerçekleştiren 6 muvazzaf askeri tespit etti.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 1'i üsteğmen olmak üzere 6 muvazzaf asker gözaltına alındı
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütsel faaliyet gerçekleştiren 6 muvazzaf askeri tespit etti. Bu kapsamda, sabaha karşı düzenlenen operasyonda, 1'ü üsteğmen olmak üzere 7 muvazzaf asker gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

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