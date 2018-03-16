Bursa’da ’Narko-Nokta Projesi’ hayata geçirildi

Bursa’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ’Narko-Nokta Projesi’ hayata geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın uyuşturucu ile mücadele politikasında belirtilen projelerden biri olan ’Narko-Nokta Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında alışveriş merkezlerinde stantlar kurularak, vatandaşlar uyuşturucu madde bağımlılığı, tedavi merkezleri, ihbar mekanizmaları hakkında bilgilendirildi. Vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtıldı.