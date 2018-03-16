HABER

Bursa’da ’Narko-Nokta Projesi’ hayata geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 11:24 | Son Güncelleme

Bursa’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ’Narko-Nokta Projesi’ hayata geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın uyuşturucu ile mücadele politikasında belirtilen projelerden biri olan ’Narko-Nokta Projesi’ni hayata geçirdi.

Bursa’da ’Narko-Nokta Projesi’ hayata geçirildi

Bursa’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ’Narko-Nokta Projesi’ hayata geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın uyuşturucu ile mücadele politikasında belirtilen projelerden biri olan ’Narko-Nokta Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında alışveriş merkezlerinde stantlar kurularak, vatandaşlar uyuşturucu madde bağımlılığı, tedavi merkezleri, ihbar mekanizmaları hakkında bilgilendirildi. Vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtıldı.

Bursa’da ’Narko-Nokta Projesi’ hayata geçirildi

Bursa’da ’Narko-Nokta Projesi’ hayata geçirildi

Bursa’da ’Narko-Nokta Projesi’ hayata geçirildi

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!
Reuters duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı!Reuters duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı!
Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı! Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.