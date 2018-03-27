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Bursa'da narkotik operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 22:30 | Son Güncelleme

BURSA'da, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 350 gram bonzai, satışa hazır bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Bursa'da narkotik operasyonu: 9 gözaltı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 350 gram bonzai, satışa hazır bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik merkez Yıldırım İlçesi Meydancık mahallesi ile merkez Osmangazi İlçesi Emek mahallesinde 9 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyona yaklaşık 100 polis ile Narkotik köpeği 'Rona' da katıldı. Koçbaşı ile kapıların kırıldığı operasyonda evlerde arama yapan polis ekipleri 9 kişiyi göz altına alırken, 350 gram bonzai, satışa hazır bir miktar metamfetamin ve esrar maddesi ve bir adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait çok sayıda fişek ele geçirdi.
Yapılan operasyonda yakalanan 9 kişiden 3'ü hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, 6 şüpheli ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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Bursa'da narkotik operasyonu: 9 gözaltıBursa'da narkotik operasyonu: 9 gözaltıBursa'da narkotik operasyonu: 9 gözaltıBursa'da narkotik operasyonu: 9 gözaltı

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