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Bursa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 15:27 | Son Güncelleme

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 600 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Kaçmaya çalışan şüpheliler ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca ve gözaltı işlemi, polis kamerasına yansıdı.

Bursa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 600 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Kaçmaya çalışan şüpheliler ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca ve gözaltı işlemi, polis kamerasına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'dan yola çıkan E.K. ve H.Ş.'nin Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin bulunduğu aracı Bursa girişinde takibe alan ekipler, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheliler ihtara uymayınca, polis ekipleri otomobilin peşine düştü. Nefes kesen kovalamaca, ekiplerin aracın önünü kesmesi ile son buldu. E.K. ve H.Ş. gözaltına alınırken, araçta narkotik köpeği 'Rona' ile yapılan aramada 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 150 bin lira olduğu belirtildi.
Operasyon anı kameraya yansırken 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu kameradaBursa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu kameradaBursa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada

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