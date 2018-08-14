Bursa'da öğrencilerin bulunduğu otobüs devrildi: 1 ölü, 38 yaralı (3)

KAZADA ÖLEN GENCİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Bursa'da bu akşam meydana gelen 1 yaşamını yitirdiği, 38 kişinin de yaralandığı kazada otobüs şöförünün Turgay Y. olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren kişinin ise Uludağ Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Talha Erbil olduğu belirtildi. Yaralıların tedavileri ve kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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