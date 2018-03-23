Bursa’da ölüm yolunda yine kaza: 1 yaralı

Bursa’nın İznik ilçesinde Osmaneli yolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

İznik’ten Osmaneli istikametine gitmekte olan 16 j 4789 plakalı aracın sürücüsü Nazmi Ayvalı (37), virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tarlaya uçan araç yan yattı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Ayvalı, 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.