Bursa'da orman yangını (1)

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesine bağlı Çağrışan köyünde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Çağrışan köyünde bugün saat 12.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Dumanlar, Bursa-Mudanya karayolunu kapladı. Yangının söndürülmesi çin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.

