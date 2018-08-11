Bursa'da orman yangını (2)

YANGIN BÜYÜYOR
Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Çağrışan köyündeki ormanlık alanda, bugün öğle saatlerinde başlayan yangın devam ediyor. Dumanlar Bursa merkezinden de görülürken, yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile itfaiye ekipleri karadan müdahale ediyor. Bursa, İstanbul, Bilecik ve Karabük'ten istenilen helikopterlerin de alevleri söndürmek için kullanılacağı belirtildi.
Orman yangınının Çağrışan, Göynüklü ve Bademli mahallelerini tehdit ettiğini söyleyen Göynüklü Mahalellesi Muhtarı Turgay Demirci, "Dumanlar çevreyi sardı. Yerleşim yerleri tehdit altında. Ben ailelerden uzak kalmalarını istiyorum" dedi.
Mudanya'nın Çağrışan Mahallesi'nde 2015 yılında çıkan orman yangınında, karaçamdan oluşan 50 hektarlık alan kül olmuştu.
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