Bursa'da orman yangını (5)

VALİ KÜÇÜK: EN BÜYÜK ENGEL POYRAZ
Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisi ile kontrol altına alınamıyor. Bursa Valisi İzzettin Küçük, şiddetli poyrazın çalışmaları olumsuz etkilediğini belirtip, "Rüzgar yangının sıçramasına neden oluyor. Bu da çalışmalarımızı etkiliyor. Bursa ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de destek istedik. Birçoğu geldi, bazıları yolda" dedi.
Kendisinin olay yerinde olduğunu belirten Vali İzzettin Küçük, yangının çıkış nedeninin daha sonra belirleneceğini belirtirken, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit ettiği şeklinde bir bilginin kendisine ulaşmadığını ifade etti
KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Bu arada, yangın nedeniyle Bursa-Mudanya karayolu, Geçit mevkiinde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Araçların geçişine izin vermeyen polis ekipleri, yangının kontrol altına alınmasınının ardından yolun trafiğe açılacağını söyledi.
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