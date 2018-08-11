HABER

Bursa'da orman yangını (7)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 16:17 | Son Güncelleme

YANGIN, VİLLALARI TEHDİT EDİYOR Mudanya'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları hakkında bilgi veren Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, alevlere 6 helikopter ile müdahale ettiklerini söyledi.

YANGIN, VİLLALARI TEHDİT EDİYOR Mudanya'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları hakkında bilgi veren Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, alevlere 6 helikopter ile müdahale ettiklerini söyledi. Arazözlerle de yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını ifade eden yetkililer, "Yaptığımız çalışmalardan sonuç almaya başladık. Yangın şu anda Mudanya yolunda sağ tarafta bulunan villaları nispeten tehdit ediyor. Buradaki çalışmalarımız da sürüyor" ifadelerini kullandı.

PARTNERYoksa bir bebek daha mı geliyorYoksa bir bebek daha mı geliyor
Osmanlı'nın Kıbrıs'ta inşa ettiği 'Han' lar Atina'da anlatıldıOsmanlı'nın Kıbrıs'ta inşa ettiği 'Han' lar Atina'da anlatıldı
Kuşadası'nda sürüklenen bottaki 37 kaçak kurtarıldıKuşadası'nda sürüklenen bottaki 37 kaçak kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Fatih’te korkutan yangın!

Fatih’te korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.