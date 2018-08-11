Bursa'da orman yangını (7)

YANGIN VİLLALARA SIÇRADI

Mudanya'da Çağrışan ile Göynüklü mahallelerindeki orman yangını, rüzgarın etkisi ile yayıldı. Alevler, Bademli Mahallesi'ndeki bazı villalara sıçradı. Villaların çatılarının yandığı görüldü. Alevlere ekipler ve vatandaşlar müdahale ederken, diğer konutlarda oturanlar ise evlerini boşalttı.

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