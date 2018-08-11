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Bursa'da orman yangını (7)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 16:37 | Son Güncelleme

YANGIN VİLLALARA SIÇRADI Mudanya'da Çağrışan ile Göynüklü mahallelerindeki orman yangını, rüzgarın etkisi ile yayıldı.

Bursa'da orman yangını (7)

YANGIN VİLLALARA SIÇRADI
Mudanya'da Çağrışan ile Göynüklü mahallelerindeki orman yangını, rüzgarın etkisi ile yayıldı. Alevler, Bademli Mahallesi'ndeki bazı villalara sıçradı. Villaların çatılarının yandığı görüldü. Alevlere ekipler ve vatandaşlar müdahale ederken, diğer konutlarda oturanlar ise evlerini boşalttı.

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Bursa'da orman yangını (7)

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