Bursa'da orman yangını (9)

YANGIN, VİLLALARI TEHDİT EDİYOR Mudanya'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları hakkında bilgi veren Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, alevlere 6 helikopter ile müdahale ettiklerini söyledi. Arazözlerle de yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını ifade eden yetkililer, "Yaptığımız çalışmalardan sonuç almaya başladık. Yangın şu anda Mudanya yolunda sağ tarafta bulunan villaları nispeten tehdit ediyor. Buradaki çalışmalarımız da sürüyor" ifadelerini kullandı.
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