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Bursa'da orman yangını (9)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

VALİ, YANGIN BÖLGESİNİ HELİKOPTERDEN İNCELEDİ Bursa Valisi İzzettin Küçük, orman yangının yaşandığı Mudanya'da yapılan çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldıktan sonra Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ile helikoptere binip havadan incelemelerde bulundu. Yalçın Akın'dan bilgi alan Vali Küçük daha sonra Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nde basın açıklaması yaptı.

Bursa'da orman yangını (9)

VALİ, YANGIN BÖLGESİNİ HELİKOPTERDEN İNCELEDİ
Bursa Valisi İzzettin Küçük, orman yangının yaşandığı Mudanya'da yapılan çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldıktan sonra Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ile helikoptere binip havadan incelemelerde bulundu. Yalçın Akın'dan bilgi alan Vali Küçük daha sonra Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nde basın açıklaması yaptı. Sıcak havalardan dolayı bir cam parçasının dahi yangın çıkartabileceğini söyleyen Vali Küçük, yangının, yol kenarında başlaması nedeni ile atılan bir izmaritin neden olduğunu düşündüklerini söyledi. Kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemelerden sonra netleşeceğini ifade eden Vali İzzettin Küçük, 12.30 sıralarında başlayan yangının kontrol altına alındığını söyledi. Müdahalelerde önceliklerinin yaşam alanlarının bulunduğu bölgeler olduğunun altını çizen Küçük, iki evin küçük çaplı çatısına zarar verdiğini belirtirken, bunun dışında can ve mal kaybının olmadığını sözlerine ekledi.
Mudanya yolu üzerindeki Çamlıca evlerinde devam eden yangının söndürme çalışmaları da sürüyor. Yyazılı basın açıklaması yapan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak geniş kapsamlı soruşturma başlattıklarını duyurdu.

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