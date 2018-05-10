Bursa'da Osmangazi Hipodromu'na 900 polisle operasyon

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 900 polis, Osmangazi Hipodromu'na operasyon düzenledi. Operasyonda, ahırlar ve odalar didik didik arandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele, Asayiş, Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerinin bulunduğu 900 polis, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'ndeki Osmangazi Hipodromu'na operasyon düzenledi. Özel Harekat Ekipleri, zırhlı araçlar ve Çevik Kuvvet ekiplerinin aldığı önlem ile başlayan operasyonda, 250 at ahırı, 170 at yetiştiricisinin üzerleri ve konakladığı odalar didik didik arandı. Operasyonda narkotik madde arama köpeği 'Rona' da yer aldı. Operasyon Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne ait drone ile havadan da görüntülendi. Osmangazi Hipodromu'na giriş ve çıkışlar kapatılırken, arama çalışmaları devam ediyor.
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