HABER

Bursa'da Osmangazi Hipodromu'na 900 polisle operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 11:54 | Son Güncelleme

BURSA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 900 polis, Osmangazi Hipodromu'na operasyon düzenledi.

Bursa'da Osmangazi Hipodromu'na 900 polisle operasyon

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 900 polis, Osmangazi Hipodromu'na operasyon düzenledi. Operasyonda, ahırlar ve odalar didik didik arandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele, Asayiş, Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerinin bulunduğu 900 polis, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'ndeki Osmangazi Hipodromu'na operasyon düzenledi. Özel Harekat Ekipleri, zırhlı araçlar ve Çevik Kuvvet ekiplerinin aldığı önlem ile başlayan operasyonda, 250 at ahırı, 170 at yetiştiricisinin üzerleri ve konakladığı odalar didik didik arandı. Operasyonda narkotik madde arama köpeği 'Rona' da yer aldı. Operasyon Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne ait drone ile havadan da görüntülendi. Osmangazi Hipodromu'na giriş ve çıkışlar kapatılırken, arama çalışmaları devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da Osmangazi Hipodromu'na 900 polisle operasyonBursa'da Osmangazi Hipodromu'na 900 polisle operasyonBursa'da Osmangazi Hipodromu'na 900 polisle operasyonBursa'da Osmangazi Hipodromu'na 900 polisle operasyon

Reuters'tan 'TAMAM' yorumu: Kürtler ile Türkleri birleştirdiReuters'tan 'TAMAM' yorumu: Kürtler ile Türkleri birleştirdi
Millet İttifakı'na bir parti daha katılıyor!Millet İttifakı'na bir parti daha katılıyor!
Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi!Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

Ambulans sürücüsüne gizli fotoğraf çekiminden gözaltı

Ambulans sürücüsüne gizli fotoğraf çekiminden gözaltı

Sağanak yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

Sağanak yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.